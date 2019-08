Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schönwald im Schwarzwald) Autoradio und Subwoofer aus Pkw geklaut - Zeugen gesucht

Schönwald (ots)

Ein in der Straße "Prisen", in der Nähe des Waldrandes, abgestellter Pkw Subaru Justy wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag aufgebrochen, indem bislang unbekannte Täter die Scheibe der Fahrertüre einschlugen. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie zwei Subwoofer der Marke Hifonics und ein Autoradio. Hinweise bitte an die Polizei St. Georgen, Tel. 07724/9495-00.

