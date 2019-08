Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (St. Georgen) 1er BMW komplett zerkratzt - Zeugen gesucht

St. Georgen (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in der Gerhart-Hauptmann-Straße ein schwarzer 1er BMW rundherum zerkratzt. Auch das Dach wurde beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Hinweise bitte an die Polizei St. Georgen, Tel. 07724/9495-00.

