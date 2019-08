Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (A.-Onstmettingen) Motorrad rutscht in einer Kurve

A.-Onstmettingen (ots)

Am Samstagabend ist ein Motorradfahrer auf der Landstraße zwischen Onstmettingen und Thanheim in einer Kurve ohne Fremdverschulden gestürzt.

Der 45-Jährige fuhr mit seiner Yamaha gegen 20.35 Uhr auf der L360 in Richtung Thanheim. Kurz nach Stich verlor er in einer Rechtskurve wegen eines Fahrfehlers die Kontrolle über seine Maschine. Das Motorrad rutschte über die Straße und landete im Straßengraben. Der Fahrer verletzte sich an der rechten Schulter. Er wurde im Krankentransportwagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht. An seinem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von zirka 5000 Euro.

