Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schömberg) 16-jährige Mopedfahrerin bei Sturz verletzt

Schömberg (ots)

Bei einem Sturz in der Dautmerger Straße ist eine 16-jährige Mopedfahrerin am Sonntagnachmittag leicht verletzt worden.

Die Jugendliche verlor in der Kurve an der Einmündung der Zimmerner Straße mangels Fahrpraxis die Kontrolle über ihr Leichtkraftrad. Sie stürzte auf die Straße. Bei dem Sturz verletzte sich die 16-Jährige leicht. Die Verletzungen wurden vom Rettungsdienst ambulant versorgt. An dem Moped entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 1000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell