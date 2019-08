Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schömberg) Motorräder kollidieren - beide Fahrer verletzt

Schömberg (ots)

An der Einmündung der L435 in die B27 sind am Sonntag zwei Motorräder zusammen gestoßen. Beide Motorradfahrer wurden dabei verletzt, einer davon schwer.

Gegen 17.15 Uhr bog ein 19-jähriger Motorradfahrer kurz nach Schömberg von der B27 nach links in Richtung Deilingen-Delkofen ab. Dabei übersah er ein entgegen kommendes Motorrad. Die beiden Motorräder stießen zusammen. Im weiteren Verlauf rutschte die KTM des Unfallverursachers gegen einen an der Einmündung wartenden PKW. Der 19-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Nach der Erstbehandlung durch den Notarzt brachten ihn Rettungskräfte ins Krankenhaus. Sein 22-jähriger Unfallgegner kam mit leichteren Vereltzungen ebenfalls in eine nahe gelegene Klinik. An beiden Motorrädern entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Den Schaden an dem stehenden BMW schätzt die Polizei auf etwa 3000 Euro. Die Feuerwehr Schömberg war mit zwei Fahrzeugen und sieben Einsatzkräften vor Ort.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell