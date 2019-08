Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Freudenstadt) Pedelecfahrer stürzt bei Vorfahrtsunfall

Freudenstadt (ots)

Am Sonntagnachmittag hat ein Autofahrer zwischen Wittlensweiler und dem Gewerbegebiet Freudenstadt einem Radfahrer die Vorfahrt genommen. Der Pedelecfahrer verletzte sich schwer.

Gegen 16.35 Uhr bog ein Autofahrer an der Einmündung der K4742 in die K4741 nach links in Richtung Wittlensweiler ab. Beim Anfahren übersah er ein von links kommendes Fahrrad und stieß mit ihm zusammen. Der 68-jährige Radfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Er musste ins Krankenhaus gebracht werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1500 Euro.

