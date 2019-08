Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Unterkirnach) Einbrecher im Schlossberg-Stüble: Bargeld weg

Unterkirnach (ots)

In der Nacht zum Freitag sind unbekannte Täter in das Schlossberg-Stüble eingedrungen und haben Geld gestohlen.

Die Unbekannten hebelten zunächst an einem Fenster der Terrasse und an einem Nebeneingang. Es gelang ihnen jedoch nicht, Fenster oder Tür zu öffnen. Auf ihrer Suche nach weiteren Einstiegsmöglichkeiten stießen die Gauner auf eine nicht ordnungsgemäß verriegelte Schiebetür, die ihnen einen ungehinderten Eintritt ermöglichte. In der Gaststätte suchten sie dann nach Bargeld. Sie hatten Glück. Das gefundene Geld steckten sie ein. Um an noch mehr Geld zu kommen, versuchten sie einen Spiel- und einen Zigarettenautomaten aufzubrechen. Das gelang ihnen jedoch nicht.

Das Polizeirevier St. Georgen bittet darum, verdächtgie Beobachtungen mitzuteilen (Telefon 07724 9495 0).

