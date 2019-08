Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Baiersbronn) Motorradfahrer nach Sturz schwer verletzt

Baiersbronn (ots)

Mit mehreren Rippenbrüchen und Prellungen musste ein Motorradfahrer am Samstagmittag nach einem Sturz auf der Kreisstraße zwischen Schönmünzach und Hinterlangenbach ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Der 54-Jährige fuhr mit seiner BMW kurz vor 14 Uhr durch Zwickgabel. In der ersten Linkskurve nach der kleinen Orrtschaft verlor er wegen Unsicherheit die Kontrolle über seine Maschine und stürzte. Er schlitterte nach rechts weg. An der Leitplanke blieb der Verletzte liegen. Der Rettungsdienst brachte ihn schwerverletzt ins Krankenhaus. An dem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1500 Euro.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell