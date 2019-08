Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schramberg) Radfahrer stürzt bei Kollision mit Auto

Schramberg (ots)

Bei der Kollision mit einem parkenden Hyundai hat sich am Freitagmorgen ein Radfahrer verletzt. Er war kurzzeitig ohne Besinnung.

Gegen 7 Uhr fuhr der 26-jährige Radfahrer auf der Dr.-Kurt-Steim-Straße in nördliche Richtung. Aus Unachtsamkeit prallte er gegen einen ordnungsgemäß parkenden Hyundai i30. Dabei stürzte der 26-Jährige und verletzte sich. Trotz vorübergehender Bewusstlosigkeiten wurde der junge Mann zum Glück nur leicht verletzt. Zur weiteren Versorgung brachte ihn die Rettung ins Krankenhaus. An dem PKW entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1000 Euro. Über einen Schaden am Fahrrad ist nichts bekannt.

