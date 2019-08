Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Horb am Neckar) Auto übersehen: Lastwagen verletzt Fahrerin

Horb am Neckar (ots)

Beim Zusammenstoß eines Lastwagens mit einem PKW an der Einmündung der Liststraße in die L355 ist am Freitagmittag eine Frau verletzt worden.

Der LKW kam gegen 13.20 Uhr aus dem Industriegebiet. Dessen Fahrer wollte von der Liststraße auf die L355 abbiegen. Ein Trucker-Kollege, der auf der Linksabbiegespur der Landstraße in Fahrtrichtung Talheim stand, wollte seinem Berufskollegen die Einfahrt ermöglichen und gab ihm ein dem entsprechendes Handzeichen. Der 54-jährige Lastwagenfahrer bog daraufhin vor dem anderen LKW in die Landstraße ein, übersah dabei aber einen Peugeot, der auf der Geradeausspur am wartenden LKW vorbei in Richtung Talheim fuhr. Die 82-jährige Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen, prallte gegen den abbiegenden Lastwagen und wurde in der Folge gegen die Leitplanke gestoßen. Sie kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 3500 Euro. Der Peugeot musste abgeschleppt werden.

