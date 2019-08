Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Seewald) Drei Verletzte nach Vorfahrtsunfall bei Besenfeld

Seewald (ots)

Am Freitagmittag sind an der Einmündung der L350 in die B294 ein KIA und ein VW Polo heftig zusammen gestoßen. Dabei wurden drei Personen verletzt, zwei davon schwer.

Gegen 12.30 Uhr bog ein KIA, der aus Richtung Schönegründ kam, an der Einmündung der Landstraße nach links in Richtung Besenfeld ab. Dabei missachtete dessen 27-jähriger Fahrer die Vorfahrt des von links auf der Bundesstraße herannahenden Volkswagens. Bei dem heftigen Zusammenstoß wurden die beiden Insassen im VW und der Unfallverursacher verletzt; die Beifahrerin im Kia und die VW-Fahrerin schwer. Die 60-jährige Polo-Fahrerin kam per Rettungshubschrauber in eine nahe gelegene Klinik. Die zwei anderen Verletzten transportierte der Rettungsdienst im Krankentransportwagen in umliegende Krankenhäuser. An beiden Personenkraftwagen entstand Totalschaden, den die Polizei auf insgesamt 15.000 Euro schätzt. Ein Abschleppdienst sorgte für die Bergung der demolierten Fahrzeuge. Die Feuerwehr Seewald war mit drei Fahrzeugen und 16 Mann im Unterstützungseinsatz.

