Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Schömberg) 13-jähriger Junge bei Frontalzusammenstoß schwer verletzt - Rettungshubschrauber fliegt

Schömberg (ots)

Bei einem Frontalzusammenstoß auf der B27 kurz nach Schömberg ist am Donnerstag ein 13-jähriger Junge schwer, seine Mutter und der Unfallverursacher leicht verletzt worden.

Ein 35-jähriger Autofahrer bog gegen 17.10 Uhr von der B27 nach links auf die L435 in Richtung Deilingen-Delkofen ab. Dabei übersah er einen in Richtung Balingen fahrenden Nissan. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß, nach dem sich beide Fahrzeuge drehten und quer zum Straßenverlauf stehen blieben. Der 13-jährige Sohn der Nissan-Fahrerin verletzte sich bei dem Unfall schwer. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn nach der notärztlichen Versorgung ins Krankenhaus. Auch seine 41-jährige Mutter und der Unfallverursacher wurden verletzt. Der Rettungsdienst transportierte beide in umliegende Krankenhäuser. An dem VW Golf des Verursachers entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von zirka 15.000 Euro. Den Schaden am Nissan schätzt die Polizei auf etwa 3000 Euro. Ein Abschleppunternehmen sorgte für die Bergung der beschädigten Fahrzeuge.

