POL-TUT: (VS-Schwenningen) Karambolage beim Messegelände - drei Personen verletzt

Bei einem Auffahrunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen in der Dürrheimer Straße sind am Freitagabend drei Personen leicht verletzt worden.

Gegen 20.50 Uhr fuhr eine 23-jährige Frau mit ihrem Opel auf der Dürrheimer Straße in Richtung Anschlussstelle zur B27/B523. Auf Höhe der Messeparkplätze warteten bei Rotlicht vor der Ampel mehrere Fahrzeuge. Aus bisher nicht bekanntem Grund fuhr die 23-Jährige einem vor ihr stehenden Seat Leon ins Heck. Durch den heftigen Stoß von hinten schob es den Seat auf einen ebenfalls wartenden VW Tiguan. Die Unfallverursacherin und die beiden Insassen im Seat wurden leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte alle Drei zu weiteren Untersuchungen ins Krankenhaus. Der VW-Fahrer blieb unverletzt. An den beteiligten Personenkraftwagen entstand ein Gesamtsachschaden in Höhe von zirka 30.000 Euro. Opel und Seat waren nicht mehr fahrbereit. Zwei Abschleppunternehmen sorgten für deren Bergung.

