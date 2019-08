Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Sulz-Holzhausen) 43-Jähriger bei Vorfahrtsunfall schwer verletzt

Sulz-Holzhausen (ots)

Ein 43 Jahre alter BMW-Fahrer ist am Freitagmorgen an der Einmündung der Stadionstraße in die Sulzer Straße bei einem Vorfahrtsunfall schwer verletzt worden.

Kur nach 10 Uhr bog der 77-jährige Fahrer eines Mercedes von der Stadionstraße nach links in die Sulzer Straße ab. Dabei nahm er einem aus Richtung Sulz kommenden BMW die Vorfahrt. Die beiden Personenkraftwagen stießen heftig zusammen. Der BMW-Fahrer wurde bei der Kollision schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn nach der ärztlichen Notversorgung ins Krankenhaus. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden, den die Polizei auf insgesamt zirka 14.000 Euro beziffert.

