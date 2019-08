Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bad Dürrheim) Mit fast zwei Promille gegen Laternenpfahl

Bad Dürrheim (ots)

In der Nacht zum Samstag ist ein 38-jähriger Autofahrer in der Friedrichstraße gegen einen Laternenpfahl gefahren und danach abgehauen. Der Unfall wurde beobachtet und bei der Polizei gemeldet. Der zunächst unbekannte Fahrer hatte sein Auto nach dem Unfall verlassen. Der Volvo blieb allerdings stehen. So war es für die Polizei nicht schwer, den Verursacher zu ermitteln. Der durchgeführte Atemalkoholtest hatte mit fast zwei Promille ein eindeutiges Ergebnis. Die Beschlagnahme des Führerscheins und eine Blutentnahme im Schwarzwald-Baar-Klinikum waren die logischen Konsequenzen. Über die Höhe des entstandenen Sachschadens gibt es keine Informationen.

