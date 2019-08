Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bisingen-Steinhofen) Alkoholisierter Traktorfahrer verursacht Sachschaden

Bisingen-Steinhofen (ots)

In der Marienburgstraße ist ein Traktorfahrer am Samstagnachmittag bei einem Ausweichmanöver gegen einen Gartenzaun gefahren und hat im weiteren Verlauf mit seinem Anhänger zwei Personenkraftwagen beschädigt. Der Mann hatte getrunken.

Der 75-Jährige wich gegen 17 Uhr in der Marienburgstraße einem entgegen kommenden PKW aus. Dabei fuhr er zu weit nach rechts und beschädigte einen Gartenzaun. Trotz des Schadens fuhr der Mann weiter. Im weiteren Verlauf lockerte sich die Ackerschiene seines Traktors, was einen nach links ziehenden Anhänger zur Folge hatte. Der Anhänger streifte deshalb im Hofäckerweg zwei PKW, die am linken Fahrbahnrand standen.

Während der Unfallaufnahme blieb den Beamten die Alkoholfahne des Traktorfahrers nicht verborgen. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab eine Blutalkoholkonzentration von 1,3 Promille. Die notwendige Blutentnahme erfolgte im Krankenhaus Balingen. Den Ackerschlepper ließ die Polizei abschleppen.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell