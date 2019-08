Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Herrenzimmern) Vorfahrt missachtet - Rollerfahrer schwer verletzt

Herrenzimmern (ots)

Bei einem Vorfahrtsunfall an der Einmündung der Graf-Werner-Straße in die Bösinger Straße ist am Samstagnachmittag der Fahrer eines Motorrollers schwer verletzt worden.

Kurz vor 16 Uhr fuhr eine 33-jährige Frau mit ihrem Skoda auf der Graf-Werner Straße in Richtung Ortsmitte. An der Einmündung in die Bösinger Straße nahm sie einem in Richtung Bösingen fahrende Motorroller die Vorfahrt. Der 65-jährige Zweiradfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus. An dem Skoda entstand Sachschaden in Höhe von zirka 4000 Euro. Den Schaden am Motorroller schätzt die Polizei auf ungefähr 1000 Euro. Der Roller wurde von einem Abschleppdienst geborgen.

