POL-TUT: (Empfingen) Rückwärtsfahrender Rentner verursacht Auffahrunfall

Empfingen (ots)

An der Einmündung der Mühlheimer Straße in die Haigerlocher Straße hat ein 82-jähriger Mann am Samstagabend rückwärts fahrend einen Auffahrunfall verursacht. Er hatte getrunken.

Gegen 19.30 Uhr stand der Senior mit seinem PKW an der Einmündung, wo er nach rechts in Richtung Haigerloch abbiegen wollte. Hinter ihm stand ein Kleinbus. Nachdem der Autofahrer vor ihm keine Anstalten machte, los zu fahren, hupte der junge Mann am Steuer des Ford Movano kurz. Plötzlich legte der 82-Jährige den Rückwärtsgang ein und fuhr rückwärts in Richtung Kleinbus. Der Ford-Fahrer versuchte noch auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß aber nicht mehr vermeiden. Bei der Kollision entstand ein Schaden in Höhe von zirka 10.000 Euro. Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Unfallverursacher nach Alkohol riecht. Der 82-Jährige war mit einem Alkoholtest einverstanden, der mit einem Ergebnis von umgerechnet 1,16 Promille endete. Mit einer Blutentnahme und der Einbehaltung des Führerscheins folgten die in solchen Fällen üblichen Maßnahmen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

