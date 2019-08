Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Pfohren) 24-Jähriger fährt gegen Verkehrsschild

Pfohren (ots)

Beim links Abbiegen von der Obergasse in die Grabenstraße ist am Samstag ein Autofahrer von der Fahrbahn abgekommen. Der 24-Jährige hatte keinen Führerschein.

Bereits vor dem Unfall fiel der junge Mann, der mit dem Auto einer Bekannten unterwegs war, mit quietschenden Reifen auf. Als er gegen 17.50 Uhr von der Obergasse nach links in die Grabenstraße einbog, kam er nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Nach der Kollision tauschten Fahrer und Beifahrer die Plätze und fuhren davon. Der Unfall blieb nicht unbemerkt und wurde nur kurze Zeit später bei der Polizei gemeldet. Der Verursacher war bekannt. Sein Beifahrer versuchte den Unfallermittlern einzureden, selbst der Fahrer gewesen zu sein. Seine Aussage wurde von Zeugen widerlegt. Der 24-jährige Bruchpilot ist nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Er räumte zudem ein, verschiedene Medikamente eingenommen und zwei Tage vorher einen Joint geraucht zu haben. Folge war eine Blutentnahme im Krankenhaus Donaueschingen. An dem Ford entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 1500 Euro.

