Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Besenfeld) Zwei Schwerverletzte nach Unfall auf der Bundesstraße

Besenfeld (ots)

An der Einmündung der Landstraße nach Schönegründ in die Bundesstraße bei Besenfeld sind am Freitagmittag zwei Autos schwer zusammengestoßen. Ein 27 Jahre alter Autofahrer kam aus Richtung Schönegründ. Beim Einfahren in die Bundesstraße nahm er einer 62 Jahre alten Fahrerin eines VW die Vorfahrt, die von Besenfeld nach Freudenstadt unterwegs war. Beide Fahrer verletzten sich bei dem Zusammenstoß schwer. Die 62 Jahre alte Frau musste aufgrund der Schwere ihrer Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht werden. Lebensgefahr besteht bei den Verletzten nicht. Eine Mitfahrerin im Kia des Verursachers verletzte sich leicht. In seinem Auto befanden sich zum Unfallzeitpunkt auch zwei Hunde. Diese blieben unverletzt und wurden durch Polizeibeamte zur Versorgung mit auf die Dienststelle nach Freudenstadt genommen. Am Kia und dem VW entstand ein Schaden von insgesamt 15.000 Euro. Beide Autos mussten durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Durch auslaufende Betriebsstoffe wurde die Bundesstraße verschmutzt.Die Fahrbahn wurde im Laufe des Freitagnachmittagesgesäubert. Die Bundesstraße war am Mittag aufgrund der Maßnahmen teilweise gesperrt.

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-112

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell