Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Pfalzgrafenweiler) Motorradfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Pfalzgrafenweiler (ots)

Auf der Kreisstraße zwischen Unterwaldach und Neu-Nuifa ist am Freitagmorgen ein Motorradfahrer schwer gestürzt. In einer Linkskurve kam der 50 Jahre alte Fahrer wegen zu hoher Geschwindigkeit von der Straße ab. Er fuhr in einen Straßengraben und kam im Gebüsch zum Stehen. Aufgrund seiner schweren Verletzungen wurde er mit einem Hubschrauber in eine Klinik gebracht. Es besteht keine Lebensgefahr. An seiner Honda entstand ein Schaden von etwa 3.500 Euro. Die Maschine wurde abgeschleppt.

