Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Gosheim) Einbruch in Kirche - Polizei sucht Zeugen

Gosheim (ots)

Ein unbekannter Täter ist in der Zeit zwischen Dienstagabend und dem späten Mittwochnachmittag in die Längenbergkapelle in Gosheim eingedrungen. Die Person wuchtete mit Gewalt an der Holzverkleidung eines Opferstocks. In der Folge gelang es ihm, diese zu lösen. Der Unbekannte versuchte daraufhin den Opferstock aufzubrechen. Dies misslang jedoch und der Täter ließ von seinem Vorhaben ab. Die zuvor entrissene Holzverkleidung nahm der Täter mit. Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 100 Euro. Wer in der Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder Angaben zum Täter machen kann, wird gebeten sich mit dem Polizeiposten Wehingen (Tel. 07426 1240) in Verbindung setzen.

