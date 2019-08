Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Dornhan) Einbruchsversuch bei Reifendienst

Dornhan (ots)

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Mittwoch versucht, bei einem Reifendienst in der Gutenbergstraße einzubrechen. Um in die Firma eindringen zu können, hebelten die Gauner am Kundeneingang zum Büro. Die Tür gab nicht nach, wurde aber erheblich beschädigt. Den Schaden schätzt die Polizei auf zirka 3000 Euro.

Für die weiteren Ermittlungen sucht die Polizei Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 07423 8101 0 (PR Oberndorf) wird gebeten.

