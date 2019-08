Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bisingen) Räuber bedrohen Lieferanten mit Pistole

Bisingen (ots)

In der Nacht zum Freitag ist ein Bäckerei-Mitarbeiter in der Bisinger Ortsmitte von einem Räuberduo überfallen und verletzt worden.

Gegen 2 Uhr belieferte das Opfer eine Bäckerei-Filiale in der Heidelbergstraße mit Backwaren. Plötzlich stand ein maskierter Mann neben ihm am Hintereingang. Ohne ein Wort zu sagen schlug der Täter seinem Gegenüber die Faust ins Gesicht. Danach tauchte ein zweiter Täter auf, der mit einer Pistole auf den 60-Jährigen zielte. Während sein Tatgenosse den Lieferwagen des Bäckerei-Mitarbeiters durchsuchte, hielt der Waffenträger den Überfallenen mit erhobener Pistole "in Schach". Die Räuber wollten Geld, das aber weder im Transporter noch in der Bäckerei vorhanden war. Nach der erfolglosen Durchsuchung des Kastenwagens rannten die Täter über die Heidelbergstraße davon. Sie verschwanden ohne Beute in der Dunkelheit. Die Räuber waren dunkel gekleidet und maskiert. Beide dürften um die 180 cm groß gewesen sein. Sie sprachen akzentfreies deutsch. Der 60-Jährige erlitt durch den Faustschlag eine Verletzung an der Nase. Die Verletzung wurde vom Rettungsdienst versorgt.

Die Kriminalpolizei ermittelt wegen schwerem Raub. Wer in der Tatnacht im Umfeld des Tatortes verdächtige Beobachtungen gemacht hat wird dringend gebeten, sich zu melden (Polizeirevier Hechingen, Telefon 07471 9880 0 oder Kripo Rottweil, Telefon 0741 477 0).

