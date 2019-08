Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (A.-Ebingen) Stromverteilerkasten umgerissen

A.-Ebingen (ots)

In der Nacht zum Donnerstag hat ein unbekannter Täter in der Kientenstraße, nahe des REWE-Marktes, den dortigen Stromverteilerkasten mutwillig umgerissen. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 5000 Euro. Das Polizeirevier Albstadt ermittelt und bittet Zeugen, sich unter der Nummer 07432 955 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell