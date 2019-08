Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (A.-Ebingen) Frau bei Auffahrunfall verletzt

A.-Ebingen (ots)

Bei einem Auffahrunfall am Ende der Auffahrt von der Meßstetter Straße auf die B463 in Richtung Sigmaringen ist am Donnerstag eine Frau leicht verletzt worden.

Die 35-Jährige hielt mit ihrem VW Golf gegen 17.20 Uhr an der Einmündung der Auffahrt an, um den vorfahrtsberechtigten Verkehr auf der Bundesstraße durch zu lassen. Hinter ihr stand der spätere Unfallverursacher mit seinem Audi. Als sich im Querverkehr eine Lücke auftat, fuhr er an. Weil der VW vor ihm nach wie vor stand, kam es zu dem Auffahrunfall, bei dem sich die Frau leicht verletzte. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 2500 Euro.

