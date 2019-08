Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Albstadt-Ebingen) Einbruch in Shisha-Bar

Albstadt-Ebingen (ots)

Beim Einbruch in eine Shisha-Bar in der Johannes-Mauthe-Straße hat ein unbekannter Täter in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch einen Sachschaden in fünfstelliger Höhe verursacht. Der Einbrecher hebelte zunächst eine verschlossene Tür an der Rückseite des Gebäudes auf. Von dort aus gelangte der Täter in den Gaststättenraum, wo er mit brachialer Gewalt zwei Geldspielautomaten aufhebelte und das darin befindliches Bargeld entwendete. Weiterhin versuchte der Unbekannte einen Zigarettenautomaten zu knacken. Dies misslang jedoch. Aus der Wechselkasse im Thekenbereich ließ er eine kleinere Summe an Bargeld mitgehen. Am Schluss versprühte der Einbrecher den Inhalt eines Pulverfeuerlöschers, welchen er vor Ort aufgefunden hatte. Das Gebäude verließ er wieder über dieselbe Küchentür, die er zu Beginn aufgebrochen hatte. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Nach Verlassen der Shisha-Bar versuchte der Täter über einen Kamin an der Hauswand in den ersten Stock desselben Gebäudes einzusteigen. Durch den verursachten Lärm wurde ein Zeuge wach und vertrieb den Unbekannten, der in der Folge in Richtung Bogenstraße floh.

