Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Niedereschach) Audi-Fahrer flüchtet nach Frontalzusammenstoß - Zeugen gesucht

Niedereschach (ots)

Der Fahrer eines schwarzen Audi hat am Mittwochabend, gegen 19.30 Uhr, in der Villinger Straße einen Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug verursacht - es entstand ein erheblicher Sachschaden. Auf Höhe der Agip Tankstelle fuhr der Audi-Fahrer auf der linken Fahrspur frontal auf einen entgegenkommenden Seat Alhambra zu. Der 41-Jährige Seat-Fahrer verringerte daraufhin seine Geschwindigkeit bis er beinahe zum Stillstand kam. Trotzdem konnte ein Zusammenprall beider PKWs nicht mehr verhindert werden. Durch die Kollision wurde der Audi zurück auf den rechten Fahrstreifen geschleudert. Dort beschleunigte der Unfallverursacher voll und entfernte sich vom Ort des Geschehens. Der Seat wurde durch den Unfall so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. An dem Wagen entstand Sachschaden in Höhe von rund 4.000 Euro. Der Unfallverursacher ist nach wie vor unbekannt. Bei seinem Fahrzeug handelt es sich um einen schwarzen Audi Q7 mit VS-Zulassung. Durch den Frontalzusammenstoß muss der Wagen im vorderen, linken Bereich stark beschädigt worden sein. Laut Zeugenaussagen handelt es sich beim Fahrer um einen etwa 40-jährigen Mann mit kurzen Haaren. Er trägt keinen Bart und keine Brille. Wer Hinweise zu dem Audi und seinem Fahrer geben kann wird gebeten, sich bei der Polizei (Telefon 07721 601 0) zu melden.

