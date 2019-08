Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Eutingen im Gäu) Einbruch in freistehendes Bauernhaus

Eutingen im Gäu (ots)

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Dienstagabend und dem späten Mittwochnachmittag in ein ehemaliges Bauernhaus eingestiegen. Die Täter versuchten zunächst über eine Feuerschutztüre in das Gebäude zu gelangen. Als dies misslang, verschafften sie sich über ein Fenster Zutritt. An dem Gebäude entstand insgesamt Sachschaden von knapp 1.000 Euro.

