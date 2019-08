Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Tuttlingen) Radfahrerin stößt gegen Transporter

Tuttlingen (ots)

Eine 60-jährige Radfahrerin ist am Donnerstagmorgen beim Einfahren auf die Wendeplatte am Ende der Straße "In Göhren" gegen einen Transporter gestoßen und gestürzt.

Die Frau fuhr gegen 8.45 Uhr auf dem abschüssigen Radweg von der Stuttgarter Straße in Richtung Göhren. Beim ungebremsten Einfahren auf die Wendeplatte am Ende des Radweges übersah die 60-Jährige einen Mercedes Sprinter, dessen Fahrer dort ordnungsgemäß wendete. Sie streifte den Lieferwagen im Frontbereich. In der Folge stürzte sie über die Motorhaube zu Boden. Mit leichten Verletzungen brachte sie der verständigte Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1100 Euro. Bei der Überprüfung des Fahrrades stellten die Polizeibeamten fest, dass die Hinterradbremse nur unzureichend funktionierte. Sie nahmen das Damenrad in Verwahrung.

