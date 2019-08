Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (A.-Ebingen) Vorfahrt missachtet

A.-Ebingen (ots)

An der Kreuzung Schillerstraße/Raidenstraße ist bei einem Vorfahrtsunfall am Donnerstagmorgen ein Sachschaden in Höhe von zirka 16.000 Euro entstanden.

Eine 77-jährige Autofahrerin bog mit ihrem Skoda gegen 11 Uhr von der Raidenstraße nach links in Richtung Lautlingen ab. Auf der vorfahrtsberechtigten Schillerstraße näherte sich zur selben Zeit ein BMW, den die Frau nicht sah. Die beiden Fahrzeuge stießen zusammen. Sie wurden dabei erheblich beschädigt. Ein Abschleppunternehmen holte die demolierten Autos ab. Beide Beteiligte blieben unverletzt.

