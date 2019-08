Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Freudenstadt) B 28: Überholender Ford touchiert Radfahrer

Freudenstadt (ots)

Am Mittwoch hat ein überholender Ford auf der B28 zwischen Aach und Freudenstadt ein Fahrrad berührt, dessen Fahrer in der Folge stürzte.

Kurz nach 16 Uhr fuhr ein ortsunkundiger Radfahrer ungewollt auf der B28 in Richtung Freudenstadt. Als der 60-Jährige kurz nach Aach einen von links einmündenden Feldweg sah, wollte er die Bundesstraße an der Stelle verlassen. Er ordnete sich deswegen in Richtung Mittellinie ein. Von hinten kam ein Ford Fiesta und setzte zum Überholen an. Bei der Vorbeifahrt touchierte der Ford das Trekkingrad. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich leicht. Ein Rettungsdienst musste nicht gerufen werden. Am Fahrrad entstand Sachschaden in Höhe von zirka 100 Euro. Das Auto blieb unbeschädigt.

