Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Alpirsbach) Kurpark: Weitere Wegleuchten zertrümmert

Alpirsbach (ots)

Nachdem bereits in der Nacht vom 15. auf den 16. August Vandalen im Kurpark aktiv waren (wir berichteten), sind in der Nacht zum heutigen Donnerstag weitere Wegleuchten beschädigt worden. Unbekannte zerstörten die Kunststoffabdeckungen von zwei Leuchten neben dem Gehweg im Park und ließen sie liegen. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 500 Euro. Die Ermittler vermuten einen Zusammenhang der beiden Fälle und suchen nach Zeugen. Wer sachdienliche Hinweise geben kann wird gebeten, mit dem Polizeiposten Alpirsbach Verbindung aufzunehmen (Telefon 07444 956139 0).

