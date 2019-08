Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen-Ostdorf) Fensterscheibe des Schützenhauses eingeworfen

Balingen-Ostdorf (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch hat ein Einbrecher mit einem Stein eine Fensterscheibe des Schützenhauses in der Straße "vor Heiligen" eingeworfen. Der Täter stieg ins Gebäude ein. Nach derzeitigen Erkenntnissen hat er allerdings nichts von dort entwendet. Der Schaden an der Scheibe wird auf etwa 600 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-112

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell