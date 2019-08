Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Bräunlingen) Scheibe eingeschlagen

Bräunlingen (ots)

Am frühen Mittwochmorgen wurde am Bahnhof in Bräunlingen die Scheibe eines Unterstandes zerstört. Der dadurch entstandene Schaden wird auf 2.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Donaueschingen bittet Zeugen, die in der Zeit von 00.00 Uhr bis 05.50 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter Tel. 0771 837830 zu melden.

