Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Rottweil) Einbrecher erfolgreich vertrieben

Rottweil (ots)

Einen Einbrecher bei seinem Werk gestört hat am Mittwochmorgen ein Bewohner des "Schafwasen". Der 75 Jahre alte Mann bemerkte gegen 10.15 Uhr verdächtige Geräusche aus der Einliegerwohnung in seinem Haus. Durch laute Schreie schlug er einen Einbrecher, der offensichtlich gerade dabei war die Türe aufzubrechen, in die Flucht. Sehen konnte er den Täter nicht. Das Polizeirevier Rottweil ermittelt wegen versuchtem Einbruch und bittet Personen, die zu dieser Zeit im "Schafwasen" verdächtige Beobachtungen gemacht haben sich unter Tel. 0741 4770 zu melden.

