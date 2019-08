Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Spaichingen) Einbrecher scheitert an Kellerfenster

Spaichingen (ots)

Im Finkenweg hat am frühen Sonntagmorgen ein Einbrecher versucht in ein Wohnhaus einzusteigen. Er versuchte über ein gekipptes Kellerfenster ins Innere zu gelangen. Der Täter scheiterte aber an den abschließbaren Fenstern und musste sein kriminelles Tun abbrechen. An dem Fenster entstand ein Schaden von etwa 50 Euro. Das Polizeirevier Spaichingen ermittelt gegen den Unbekannten und bittet Zeugen, die zwischen 03.00 Uhr und 04.00 Uhr verdächtige Beobachtungen gemacht haben sich unter Tel. 07424 93180 zu melden.

