Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Neuhausen ob Eck) Roller die Vorfahrt genommen

Neuhausen ob Eck (ots)

Eine Autofahrerin hat am Mittwochnachmittag an der Einmündung der Schwandorfer Straße in die Meßkircher Straße die Vorfahrt eines Rollerfahrers missachtet. Der 55-jährige Fahrer des Motorrollers stürzte und verletzte sich leicht. Am Seat der 37 Jahre alten Fahrerin und dem Roller entstand ein Schaden von insgesamt 8.000 Euro. Ein Rettungswagen brachte den 55-Jährigen in ein Klinikum.

