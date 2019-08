Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Baiersbronn) Geparktes Auto angefahren

Baiersbronn (ots)

Ein Auto, das in der Forststraße geparkt war, wurde am Mittwochmorgen angefahren. In der Zeit zwischen Mitternacht und 11.30 Uhr stieß jemand gegen die vordere Stoßstange des Skoda Rapid. Am Wagen entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Wer Hinweise auf den Verursacher geben kann wird gebeten sich unter Tel. 07442 1802690 beim Polizeiposten Baiersbronn zu melden.

Rückfragen bitte an:



Sarah König

Polizeipräsidium Tuttlingen

Pressestelle

Telefon: 07461 941-112

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell