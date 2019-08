Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) Mit über zwei Promille am Steuer - Führerschein weg

Balingen (ots)

Ein 67-Jähriger war am Dienstagmittag mit seinem VW Passat in der Dammstraße unterwegs, wo er gegen 15.30 Uhr beim Rückwärtsausparken gegen zwei Granitpoller prallte. Wie von einem Zeugen beobachtet werden konnte, nahm der VW-Fahrer die Kollision scheinbar nicht zur Kenntnis; er fuhr unbehelligt weiter, ohne den dadurch entstandenen, beträchtlichen Schaden an seinem Wagen zu beachten. Bei der Überprüfung des 67-Jährigen unter dessen Halteranschrift, wehte den Beamten eine deutliche Alkoholfahne entgegen. Der anschließende Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,2 Promille. Dem Beschuldigten wurde im Krankenhaus eine Blutprobe entnommen. Den Führerschein des 67-Jährigen nahmen die Beamten in Verwahrung. Zudem wird der Mann wegen Trunkenheit im Straßenverkehr angezeigt.

