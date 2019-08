Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Albstadt-Ebingen) Versuchter Einbruch in mehrere Wohnwagen - Zeugen gesucht

Albstadt-Ebingen (ots)

Während der Zeit von Donnerstag, 01. August 2019, bis Dienstag, 20. August 2019, wurde von einem derzeit noch unbekannten Täter auf einem abgesperrten Stellplatz in der Kientenstraße mehrmals versucht, in dort abgestellte Wohnwagen einzudringen. Der Täter verschaffte sich über einen etwa zwei Meter hohen Metallzaun Zugang zum Gelände, wo er sich an insgesamt fünf Wohnwagen zu schaffen machte und auf jeweils unterschiedliche Arten versuchte, sich Zutritt zu den Fahrzeugen zu verschaffen. Es wurden Kabelboxen, Gaskästen sowie Rahmenverkleidungen an Fenstern abgebrochen. An den fünf betroffenen Wohnwagen entstand Sachschaden von insgesamt rund 1.000 Euro. Wer in obengenanntem Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht hat, soll sich bitte mit dem Polizeirevier Albstadt (07432 955-0) in Verbindung setzen.

