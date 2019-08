Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Freudenstadt) Betrunkener 28-Jähriger geht tätlich gegen Polizeibeamte vor

Freudenstadt (ots)

Nach anhaltenden Streitigkeiten in einem Freudenstädter Lokal, war am späten Dienstagabend, gegen 23.30 Uhr, ein 28-Jähriger des Ortes verwiesen worden. Der Mann zeigte sich jedoch recht uneinsichtig und kam dem Platzverweis auch nach mehrfacher Aufforderung nicht nach. Durch die hinzu gerufenen Polizeibeamten sollte er nach draußen geleitet werden. Doch auch hier zeigte sich der sichtlich alkoholisierte Gast uneinsichtig: Er ging sowohl verbal als auch körperlich gegen die Beamten vor. Schließlich wurde der 28-Jährige überwältigt und zu Boden gebracht. Nur mit Mühe war es möglich den Randalierenden zu bändigen. Auf dem Transport zum Polizeirevier leistete der Beschuldigte weiterhin massiven Widerstand, beleidigte die Beamten und drohte mit weiteren tätlichen Angriffen. Der 28-Jährige wurde einer Blutentnahme unterzogen und anschließend in Gewahrsam genommen. Gegen 2 Uhr nachts hatte er sich so weit beruhigt, dass er entlassen und in die Obhut seines Bruders übergeben werden konnte.

