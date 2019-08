Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Blumberg) 8000 Euro Schaden bei Vorfahrtsunfall

Blumberg (ots)

An der Einmündung der L185 in die B27 bei Blumberg sind am Dienstagmorgen zwei Personenkraftwagen zusammen gestoßen.

Gegen 9 Uhr bog eine 83-jährige Autofahrerin mit ihrem Kleinwagen nach links in die B27 ab. Dabei übersah sie einen auf der Bundesstraße in Richtung Donaueschingen fahrenden VW Passat. Bei der folgenden Kollision entstand ein Sachschaden in Höhe von zirka 8000 Euro. Verletzt wurde niemand. Der Ford Fiesta der Unfallverusacherin musste abgeschleppt werden.

