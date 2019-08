Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Balingen) Autofahrerin zwischen Stockenhausen und Zillhause schwer verletzt

Balingen (ots)

Auf der Landstraße zwischen Zillhausen und Stockenhausen ist am Dienstag eine Autofahrerin bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt worden.

Gegen 17.15 Uhr fuhr der junge Fahrer eines Mercedes auf der L442 in Richtung Stockenhausen. Am Ortsende von Zillhausen überholte der 21-Jährige einen Transporter. Als er nach dem Überholvorgang wieder einscherte, kam sein Auto auf der regennassen Fahrbahn ins Schleudern. Nur durch sofortiges Abbremsen konnte der Überholte eine Kollision vermeiden. In weiteren Verlauf des Geschehens kam der Mercedes nach rechts von der Fahrbahn ab. Der junge Mann zog seinen Wagen reflexartig nach links. Er schaffte es auf die Fahrbahn zurück, landete aber auf dem linken Fahrstreifen, wo im selben Moment ein Peugeot entgegen kam. Die 71-jährige Fahrerin des Kleinwagens wich noch aus, konnte aber nicht mehr verhindern, dass ihr Auto von dem Mercedes seitlich erfasst und gedreht wurde. Den Mercedes drückte es nach rechts, wo er neben der Straße zum Stehen kam. Die 71-Jährige verletzte sich schwer, wurde vor Ort notversorgt und anschließend vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gefahren. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt zirka 23.000 Euro. Beim Peugeot geht die Polizei von einem wirtschaftlichen Totalschaden aus. Zwei Abschleppdienste waren zur Bergung der demolierten Autos im Einsatz.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell