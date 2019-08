Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Villingen) Unfallflüchtiger aus der Oppelner Straße baut weiteren Unfall im Zollhäusleweg

VS-Villingen (ots)

Der Verursacher eines Verkehrsunfalls mit Flucht in der Oppelner Straße (wir berichteten) ist mit seinen Audi in derselben Nacht im Zollhäusleweg ein weiteres Mal negativ aufgefallen. Er fuhr auf einen Stein und wollte auch diesen Unfall "vertuschen".

Am Dienstagmorgen teilte eine Verkehrsteilnehmerin gegen 6.50 Uhr per Notruf mit, dass im Bereich Kopsbühl/Zollhäusleweg ein verunfalltes Auto steht. Beamte vom Polizeirevier Villingen fuhren an und stellten fest, dass der Fahrer des Audis zwei Poller überfahren hatte und dann auf einem Stein hängen geblieben war. Wenig später kam der führerscheinlose Verursacher mit seinem Vater zur Unfallstelle. Er versuchte, den Unfall seinem Vater in die Schuhe zu schieben. Auch seine sonstigen Aussagen erschienen den Beamten wenig glaubhaft. Da er bereits bei seiner vorangegangenen Unfallflucht in der Oppelner Straße unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, ordnete die Polizei eine weitere Blutentnahme zur Feststellung der Fahrtüchtigkeit an. Das Auto musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 5000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Thomas Kalmbach

Polizeipräsidium Tuttlingen

Telefon: 07461 941-114

E-Mail: tuttlingen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Tuttlingen, übermittelt durch news aktuell