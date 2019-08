Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Donaueschingen) Tageswohnungseinbruch in der Spitalstraße - Geld gestohlen

Donaueschingen (ots)

Unbekannte Täter sind am Dienstagmorgen in der Spitalstraße in ein Wohnhaus eingedrungen und haben Geld gestohlen.

Die Einbrecher hebelten zwischen 8.30 Uhr und 10.20 Uhr ein Fenster auf und stiegen in das Haus ein. Bei ihrer Suche nach Beute wurden sie fündig. Sie nahmen etwas Bargeld und zwei Schmuckstücke mit. Vor dem Aufhebeln des Fensters hatten die Täter bereits versucht, die Terrassentür gewaltsam zu öffnen. An Fenster und Tür entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Das Polizeirevier Donaueschingen bittet darum, verdächtige Beobachtungen im Umfeld des Tatortes zu melden (Telefon 0771 83783 0).

