Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Epfendorf-Trichtingen) Maschinenöl gelangt in Hartsteigbach - Polizei ermittelt

Epfendorf (ots)

Nach polizeilichen Ermittlungen kam es bereits am vergangenen Samstag auf einem Firmengelände, offenbar bedingt durch einen Verladefehler während des Abtransports von Maschinenteilen und Motoren, zu einem Austritt von Getriebeöl. Dieses gelangte in einen nahegelegenen Entwässerungsschacht. Aufgrund des starken Regens geriet das Öl über einen Kanal auch in den Hartsteigbach.

Am Montag stellte schließlich ein Mitarbeiter des städtischen Bauhofs eine weitere Verunreinigung des Hartsteigbachs mit Öl fest. Von einem Maschinenteil der besagten Firma, welches im Freien gelagert wurde, war durch den Starkregen Öl abgeschwemmt worden. Der Entwässerungsschacht wurde daraufhin mit Folie und Sand abgedichtet. Außerdem errichtete die Feuerwehr mehrere Ölsperren. Die Ölsperren bleiben bis auf weiteres erhalten. Der Kanal soll darüber hinaus von einer Fachfirma gespült werden. Die Beamten des Arbeitsbereichs Gewerbe und Umwelt des Polizeipräsidiums Tuttlingen leiteten Ermittlungen gegen die Verantwortlichen der Firma wegen Gewässerverunreinigung ein.

