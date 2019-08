Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (VS-Schwenningen) Kurze Unfallflucht - Verursacher stand unter Drogeneinfluss

VS-Schwenningen (ots)

Nur von kurzer Dauer war eine Unfallflucht in der Oppelner Straße, die sich am Dienstag, kurz vor ein Uhr, ereignete. Der Unfallverusacher hatte einen Joint geraucht.

Ein zunächst unbekannter Autofahrer touchierte zur Unfallzeit einen am Fahrbahnrand parkenden Mercedes. Um den angerichteten Schaden kümmerte sich der Unfallverursacher nicht. Er fuhr in unbekannte Richtung weg. Ein Zeuge hatte den Rempler beobachtet und verständigte die Polizei. Er konnte den PKW beschreiben. Wenig später stand ein Auto, auf das die Beschreibung passte, in der Oppelner Straße. Die Unfallermittler stellten einen frischen Unfallschaden an dem Wagen fest, weshalb sie dem Fahrzeughalter einen Besuch abstatteten. Er gab zu, gegen den Mercedes geprallt zu sein, keinen Führerschen zu besitzen und vor dem Unfall einen Joint geraucht zu haben. Die notwendige Blutentnahme wurde im Schwarzwald-Baar-Klinikum durchgeführt. Wegen der Verkehrsvergehen ermittelt das Polizeirevier Schwenningen.

