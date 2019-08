Polizeipräsidium Tuttlingen

POL-TUT: (Niedereschach) Alkoholisierter Mopedfahrer stürzt

Niedereschach (ots)

In der Steigstraße ist am Dienstag gegen 00.40 Uhr ein jugendlicher Mopedfahrer gestürzt. Er hatte Alkohol getrunken.

Der 17-Jährige fuhr mit seinem Leichtkraftrad auf der Steigstraße talwärts. Bei der Jakobuskirche kam er nach links an den Randstein. In der Folge prallte der Jugendliche gegen einen am Fahrbahnrand geparkten VW Golf. Bei der Kollision stürzte er, rutschte weiter und stieß am Ende gegen einen ebenfalls parkenden VW Polo. Der Junge blieb unverletzt. Vor dem Unfall hatte er getrunken. Ein Alkoholtest endete mit einem Wert knapp über ein Promille. Deswegen musste der 17-Jährige seinen Führerschein abgeben.

