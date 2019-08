POL-TUT: (Donaueschingen) Radfahrer übersehen

Polizeipräsidium Tuttlingen

Beim Herausfahren aus dem Parkplatz der ZG Raiffeisen hat ein Autofahrer am Montagnachmittag einen Radfahrer übersehen. Der Radfahrer stürzte.

Gegen 16.45 Uhr bog der Fahrer eines Citroen Berlingo vom Parkplatz des Marktes in die Güterstraße ab. Dabei übersah er ein von rechts kommendes Fahrrad, das verkehrswidrig auf dem Gehweg fuhr. Bei der Kollision stürzte der 58-jährige Radfahrer und verletzte sich. Ein Rettungsteam brachte ihn mit leichteren Verletzungen ins Krankenhaus. An dem Citroen entstand Sachschaden in Höhe von zirka 2000 Euro.

